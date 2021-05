Mager debutta al Roland Garros, il sanremese sconfigge Gojowczyk

Sanremo. Gianluca Mager batte Peter Gojowczyk al Roland Garros, in programma fino al 13 giugno a Parigi.

Debutto positivo per il 26enne di Sanremo, che avrebbe dovuto giocare contro l’australiano John Millman ma all’ultimo si è ritirato. Al primo turno dell’Open di Francia il giovane tennista ha così dovuto affrontare il n. 134 del mondo, entrato nel tabellone come lucky loser in sostituzione di Millman. Mager, oggi, ha dominato la partita riuscendo alla fine a sconfiggere l’avversario tedesco in quattro set per 6-2 3-6 6-4 7-5 dopo 2 ore e 36 minuti di gioco.

Il prossimo avversario del sanremese al torneo di tennis in Francia, secondo Grande Slam della stagione, sarà Jannik Sinner.

(Foto da Instagram di Gianluca Mager)