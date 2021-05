Lutto a Sanremo, è morto l’imprenditore Quinto Mauro

Sanremo. Si è spento Quinto Mauro, imprenditore, storico grossista ittico a Sanremo. Mauro aveva 66 anni ed era malato da tempo.

Di origini siciliane, Mauro era conosciutissimo a Sanremo soprattutto per il suo lavoro. Con “Mauro Pesca”, forniva il pesce ai principali ristoranti della città e non solo: i suoi commerci portavano in tutte le tavole d’Italia il pescato delle acque matuziane.

Per un periodo aveva ricoperto anche la carica di consigliere comunale a Sanremo tra le file del partito comunista.

Lascia i figli Luca e Fabio, i nipoti e la sorella Liviana.