Lucinasco. I vigili del fuoco del comando centrale di Imperia sono intervenuti poco dopo la mezzanotte in un’abitazione di via Santo Stefano, a Lucinasco, per domare le fiamme divampate nella sala di un appartamento. A lanciare l’allarme è stato l’inquilino, che dopo aver provato, invano, a spegnere il rogo con un estintore, ha chiamato il 112.

Sul posto sono così accorsi i vigili del fuoco, che hanno lavorato un paio d’ore per spegnere l’incendio e bonificare l’area. Presenti anche i carabinieri che hanno trovato una sistemazione alternativa per l’occupante dell’alloggio, reso inagibile a causa del fumo che ha invaso l’intero appartamento, rendendo l’aria irrespirabile.

Non si sono registrati feriti.