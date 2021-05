Lo sport lancia l’estate di Sanremo, ecco il calendario delle manifestazioni

Sanremo. Sarà lo sport a proiettare la Città dei Fiori verso la prima estate dopo la pandemia da coronavirus e oltre. Questa mattina a Palazzo Bellevue il sindaco Alberto Biancheri e l’assessore al Turismo, Manifestazioni e Sport Giuseppe Faraldi, hanno presentato gli eventi in programma da giugno a settembre, e poi da ottobre a dicembre. Un primo calendario che sarà seguito da altri incentrati sugli spettacoli e su location specifiche da vivere in sicurezza, come Villa Nobel e Villa Ormond.

Un programma ricco di appuntamenti, quello presentato oggi, tra i quali spicca la partenza della Rolex Giraglia 2021, per la prima volta da Sanremo (16 giugno, ore 12) che vedrà partecipare 250 imbarcazioni a vela con alcuni ospiti di eccezione.

«Il turismo è stato e continuerà ad essere il volano principale di Sanremo, ha commentato il sindaco Biancheri. Rispetto a tantissime altre località, siamo riusciti, come amministrazione, a salvare alcuni eventi fondamentali per la nostra città, quando altrove tutto veniva annullato. Marzo con il Festival e la Milano-Sanremo è stato da record in termini di presenze alberghiere. Un dato non scontato. Leggi anche I dati Marzo record per Sanremo, i grandi eventi portano le presenze a +243%

Gli eventi sportivi inizieranno con una grande manifestazione, la Giraglia, organizzata con il contributo dello Yacht Club. Ringrazio l’assessore Faraldi e gli Uffici per il lavoro svolto. Il Comune di Sanremo c’è: vogliamo ripartire dal turismo. Domani ripartiranno a pieno ritmo anche i ristoranti, le vaccinazioni stanno andando bene e presto toccherà ai giovani. Speriamo che sia la svolta definitiva per il ritorno alla normalità».

«Abbiamo partorito questo calendario nei mesi peggiori della pandemia, senza certezze. Ha aggiunto l’assessore Faraldi. Ecco che in sinergia con il Tavolo del Turismo abbiamo deciso di puntare su manifestazioni che si potessero realizzare anche in zona Rossa. Così com’è stato per la Milano-Sanremo e il Rally. Gli eventi in programma sono di livello, spesso nazionale e internazionale. Sono collocati ad hoc nei mesi in cui il turismo ha più bisogno, pensando alla destagionalizzazione. Sono orgoglioso di quanto fatto finora e di questo calendario in particolare: siamo tra le poche città ad essere riuscite a organizzare manifestazioni di questo calibro. Un ringraziamento agli Uffici e alla Polizia Municipale».

Ancora Faraldi: «Stiamo lavorando anche ad altri calendari. Questo è solo il primo di una serie per l’estate 2021 che si aprirà con l’inaugurazione dell’auditorium Alfano il 29 giugno. Gli esperti di settore ci dicono che quest’anno le vacanze si prolungheranno a settembre e ottobre. Altri due mesi in cui abbiamo voluto farci trovare pronti», conclude l’assessore.

Tutte le date del calendario sportivo