Sanremo. Si sono svolte sabato 8 e domenica 9 le giornate liguri del tesseramento a Forza Italia, con i gazebo presidiati dagli eletti e dirigenti locali, per incontrare gli iscritti e simpatizzanti del movimento politico. In provincia di Imperia i gazebo sono stati posizionati in piazza Colombo e dalla statua di Mike mentre a Ventimiglia in via della Repubblica. A Sanremo a presidiare i gazebo vi erano i consiglieri comunali Simone Baggioli (commissario provinciale e capogruppo in consiglio comunale) e Patrizia Badino (responsabile Provinciale di Azzurro Donna e vicecapogruppo in consiglio comunale), Roberto Pecchinino (responsabile provinciale Seniores), Sandiano Secondo (commissario cittadino di Sanremo) e Mimmo De Leonibus.

«L’iscrizione a Forza Italia e il sostegno con lo strumento gratuito del 2×1000 (indicando il codice F15 nell’apposita sezione della dichiarazione dei redditi) – dichiarano i promotori dell’iniziativa, fortemente voluta da Silvio Berlusconi – è l’adesione ai valori di libertà, di buongoverno, di moderazione, di equilibrio e di radicamento nella tradizione europeista e occidentale che il nostro movimento politico da sempre incarna. In Liguria ed in Provincia di Imperia siamo impegnati nelle istituzioni e sul territorio affinché il nostro partito cresca e si rafforzi. Abbiamo tanti dirigenti e militanti che con passione e dedizione tengono alta la nostra bandiera e che hanno reso possibile, con la loro disponibilità, la realizzazione di queste Giornate del Tesseramento. Secondo Sandiano invita i cittadini di Sanremo e della provincia a seguire le iniziative del gruppo Forza Italia per la Provincia di Imperia sulle pagine social Forza Italia Provincia di Imperia, Sanremo del Cittadino e Insieme per l’Italia».