L’Istituto Comprensivo di Arma dona 300 euro all’Emporio Alimentare Solidale del Comune di Taggia

Taggia. Gesto filantropico da del personale scolastico del Istituto Comprensivo di Arma. Gli insegnanti hanno portato avanti una raccolta fondi in memoria del padre del dirigente Luca Ronco, Evasio, da poco scomparso. La cifra raccolta è di 300 euro che verrà donata all’Emporio Alimentare Solidale del Comune per l’acquisto di generi alimentari per i più bisognosi.