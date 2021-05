Lione Open, Sinner batte Karatsev e vola agli ottavi

Bordighera. Jannik Sinner, nonostante le interruzioni a causa della pioggia, batte Aslan Karatsev e vola agli ottavi del Lione Open.

Il match, previsto ieri, è stato infatti posticipato nella giornata odierna per la forte pioggia, che comunque non ha impedito al tennista che si allena a Bordighera con Riccardo Piatti di debuttare all’Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon, in scena in Francia fino al 23 maggio.

La sfida tra il giovane tennista e il russo ai sedicesimi di finale dell’Atp 250 di Lione alla fine si è conclusa a favore di Sinner che ha sconfitto l’avversario in tre set per 0-6 6-3 6-4 dopo due ore e trentuno minuti di gioco e un’interruzione per pioggia. Il prossimo avversario di Jannik sarà il francese Arthur Rinderknech, numero 125 del mondo.