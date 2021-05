Sanremo. E’ festa per i tifosi dell’Inter che torna campione d’Italia conquistando questo pomeriggio lo scudetto numero 19 della sua storia. Una gioia incontenibile ha fatto scendere in strada centinaia di appassionati dei colori neroazzurri che si sono riuniti in piazza Dante a Imperia per le foto di rito, mentre nel centro di Sanremo hanno dato vita al tradizionale carosello.

Dopo 11 anni passati a veder festeggiare i tifosi di altre squadre, in particolare quelli della Juventus negli ultimi 9, oggi è toccato agli interisti dare libero sfogo alla felicità con quattro giornate d’anticipo sulla fine del campionato, dopo il pareggio tra Atalanta e Sassuolo. A vigilare sui festeggiamenti per evitare assembramenti eccessivi sono intervenuti anche i carabinieri.

