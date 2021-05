Lavoro, Pd Liguria: «Su sicurezza dei lavoratori più prevenzione e formazione»

Genova. «Il tema della sicurezza sul lavoro deve coinvolgere lavoratori, aziende, sindacati e istituzioni, in un percorso di informazione e prevenzione degli infortuni, anche alla luce dei dati in aumento sugli incidenti con esito mortale, registrati sia a livello nazionale sia in Liguria». Così dicono in una nota i consiglieri regionali del Gruppo Partito Democratico – Articolo Uno che hanno partecipato alla mobilitazione dei sindacati Cgil, Cisl e Uil sulla sicurezza sul lavoro con presidi nelle principali città liguri.

«Abbiamo presentato un ordine del giorno – spiegano – in cui chiediamo alla Regione di convocare entro trenta giorni le parti sociali e le componenti della società regionale per l’avvio dei tavoli e la condivisione di linee di azione e provvedimenti per lo sviluppo e il rilancio dell’occupazione. Prioritario il tema della sicurezza: dall’analisi delle criticità dovrà nascere un protocollo d’intesa regionale con azioni concrete di informazione, formazione e sensibilizzazione di aziende e lavoratori».

«Tra gli obiettivi – conclude il gruppo – anche l’adeguamento della medicina del lavoro, lo sviluppo di una collaborazione tra imprese, lavoratori, sindacati e istituzioni con l’obiettivo di far crescere una cultura della sicurezza, che sappia garantire misure tecniche di difesa, nonché attuare un monitoraggio attento e puntuale delle condizioni psicofisiche dei lavoratori».