Lavagnese corsara al Ciccione, contro l’Imperia finisce 0-2

Imperia. Già matematicamente salva, l’Imperia perde 0-2 al Ciccione con la Lavagnese.

IMPERIA-LAVAGNESE: PRIMO TEMPO

10’ Addiego, tiro a giro dai 25 metri, para Trucco coi pugni

12’ GOL LAVAGNESE! Alluci, da fuori, fa partire un fendente che si insacca nell’angolino

21’ – D’orsi si accentra e calcia: risponde Trucco

37’ discesa di Romanengo e Trucco respinge sul suo palo

38’ RIGORE PER LA LAVAGNESE! Buongiorno si incunea in profondità e cade sull’opposizione di Trucco.

38’ TRUCCO PARA! Buongiorno apre il piattone ma Trucco si distende alla sua sinistra e dice “No!”

44’ Basso dai 35 metri chiama Trucco all’intervento

SECONDO TEMPO

63’ Capra da fuori: risponde il portiere ospite

65’ RADDOPPIO LAVAGNESE! Punizione dai 25 metri, battuta rasoterra da Oneto che pesca l’angolino ad incrociare

72’ svarione della difesa bianconera e Boschini interviene, a tu per tu, con Capra

77’ bolide di Malltezi dai 20 metri con Boschini che risponde. Sul tap-in, Giglio centra il portiere sul volto

84’ bel tiro del neo-entrato Minasso. Para Boschini.

87’ Malltezi dalla distanza: fuori di poco

88’ Buongiorno ci prova ma Trucco risponde ancora

92’ ultima occasione del match, ancora per Buongiorno ma nuovamente Trucco sventa la minaccia

90’+5 termina il match

IL TABELLINO

IMPERIA – Trucco; Malltezi, De Bode, Virga, Malandrino (57’ Gandolfo); Giglio cap., Sancinito, Grandoni (46’ DI Salvatore); Gnecchi (53’ Fazio), Capra (80’ Sassari), Donaggio (74’ Minasso). All.: Lupo

LAVAGNESE – Boschini, Oneto, De Lisi, Avellino cap., Basso, Alluci, Romanengo, D’Orsi, Buongiorno, Addiego Mobilio (87’ Cantatore), Bei. All.: Ranieri

MARCATORI: 12’ Alluci, 65’ Oneto (L)

AMMONIZIONI: Sancinito, Trucco, Giglio (I) Oneto (L)

NOTE: al 38’ Trucco (I) para un rigore a Buongiorno (L). Recupero: 0’ nel primo tempo e 5’ nel secondo

LE DICHIARAZIONI DI LUPO E FIANI

Mister Lupo: «Non c’è nulla di positivo oggi. Mi dispiace perché c’è tanta voglia di fare ma stiamo davvero raschiando il fondo del barile per carenza di energie. Ci sta venendo a mancare quanto ci aveva contraddistinto fino ad ora. Non vuole comunque essere una scusa e vanno accettate tutte le critiche perché il filotto di risultati è negativo. Penso di non essere stato bravo a dare maggiori motivazioni un avolta raggiunta la salvezza virtuale, come invece ha fatto ad esempio il Sestri. Dispiace perché volevamo rendere onore al tifoso scomparso in settimana ma oggi li ho visti stanchi mentalmente e fisicamente».

Fiani: «Siamo una squadra ed è giusto prendersi le responsabilità , anche quando le cose non vanno. Avevamo costruito un percorso per arrivare a strappare fino alla fine. I risultati e la classifica parlano chiaro ma con l’allungamento del campionato, stanno finendo le ‘banane’ e così facciamo fatica. I ragazzi oggi erano spenti ed apatici, diventa così difficile incidere. Manchiamo anche di lucidità e lo vediamo sotto porta perché anche oggi abbiamo avuto delle occasioni nitide. Dispiace doppiamente perché volevamo fare bene per ‘Cecco’ , ora dobbiamo resettare e daremo tutto fino all’ultimo minuto».