L\'associazione \"XXMIGLIAinSUP\" inaugura la stagione estiva 2021

Ventimiglia. Si è svolta ieri, sabato 29 maggio, la giornata inaugurale della stagione estiva 2021 dell’associazione sportiva dilettantistica “XXMIGLIAinSUP“. Alla presenza di numerosi cittadini si è proceduto al tesseramento dei nuovi soci e a seguire è stato offerto un aperitivo per tutti i presenti presso lo stabilimento San Giuseppe alla Marina di Ventimiglia, la cui spiaggia sarà la sede estiva dell’associazione.

All’inaugurazione erano presenti anche il vicesindaco di Ventimiglia Simone Bertolucci, l’assessore all’Urbanistica Tiziana Panetta e il consigliere regionale Enrico Ioculano.

Queste le parole del presidente Valerio Demarte: «Siamo soddisfatti del grande riscontro che c’è stato oggi, questa stagione si apre con il rinnovamento delle attrezzature per offrire la migliore esperienza possibile. Da lunedì partiranno i nostri corsi, aperti a tutte le età, e i nostri tour in sup alla scoperta della meravigliosa costa ponentina; durante l’estate si svolgeranno anche quattro uscite in notturna replicando quanto già fatto, con successo, l’estate scorsa».

Chi fosse interessato a iscriversi ai corsi, partecipare ai tour organizzati e per ulteriori informazioni, può chiamare il seguente numero +39 388 446 3982, visitare il sito www.xxmigliainsup.it oppure seguire l’associazione sui canali Facebook e Instagram.