Sanremo. «Non si esibiva dal vivo dalla scorsa estate». Non nasconde l’emozione Livio Emanueli, presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, nel commentare il primo concerto in presenza dopo quasi un anno di esibizioni in streaming quando non inattività. Oggi pomeriggio, con puntuale inizio alle 16, nel teatro del Casinò Municipale, per i soli abbonati con prenotazione gratis online, l’orchestra, diretta da Ricardo Casero con al pianoforte Gianluca Luisi, si è esibita nel concerto 23 in La Maggiore K. 488 per Pianoforte e Orchestra di Mozart e nella Sinfonia 1 in Re Maggiore D 82, di Shubert.

Il pubblico, relativamente ridotto per questioni di contrasto al covid, è stato sottoposto a tutti i controlli di sicurezza, in primis quello della temperatura all’ingresso della Casa da Gioco, e poi fatto sedere distanziato di due poltroncine ognuno. «Erano mesi che non vedevamo la sinfonica suonare», ha detto una spettatrice, molto emozionata anche lei.

Concerto sentito, quello odierno, non solo dal pubblico anzi: il primo violinista Marco Bigarelli spiega «E’ bello riiniziare ad esibirsi con il pubblico in un momento in cui i contatti tra le perone sono limitati».