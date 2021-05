La Liguria si conferma in fascia gialla, Toti: «Rt a 0,96, rischio basso»

Genova. Continua la discesa dell’indice Rt della Liguria. Stando a quanto comunicato dal presidente Giovanni Toti nel punto stampa sull’emergenza, la regione si avvia verso una conferma in fascia gialla. La decisione ufficiale dovrebbe essere presa domani dal ministro della Salute, sentito il comitato tecnico scientifico.

«Il report odierno ricevuto dall’Istituto Superiore della Sanità ci vede in fascia di rischio basso con l’Rt a 0,96: la Liguria è quindi confermata in fascia gialla», ha spiegato Toti. Rispondendo a domanda specifica, il presidente ha chiarito che non ci sarebbero pericoli imminenti di una recrudescenza della curva dei contagi. Una recrudescenza che era stata registrata nell’ultimo monitoraggio dell’Iss sulla Liguria, quando l’Rt oscillava tra 0,79 e 0,88.