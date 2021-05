Internazionali d’Italia, debutto negativo per Fognini: l’armese perde contro Nishikori 

Taggia. Debutto negativo per Fabio Fognini agli Internazionali Bnl d’Italia di tennis.

L’armese oggi ha perso contro Kei Nishikori sulla terra rossa del Foro Italico di Roma in due set per 6-3 6-4. Il numero 28 del ranking si è infatti arreso, dopo un’ora e 19 minuti di gioco, al tennista giapponese durante il match valido per i trentaduesimi di finale del singolare maschile.

Purtroppo l’avventura del tennista di Arma di Taggia agli IBI21 termina al primo turno.