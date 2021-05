Internazionali Bnl d’Italia, Mager straordinario: il sanremese batte De Minaur

Sanremo. «Che emozione. Prima vittoria in un Masters 1000 a casa e nel campo più bello del mondo». Con queste parole Gianluca Mager commenta sui social il suo straordinario debutto agli Internazionali Bnl d’Italia.

Il sanremese ieri è infatti riuscito a battere in due set Alex De Minaur nel match valido per i trentaduesimi di finale del torneo in programma fino al 16 maggio al Foro Italico di Roma. Il giovane tennista di Sanremo ha sconfitto l’avversario australiano sul campo Pietrangeli per 6-4 6-3, dopo un’ora e diciotto minuti di gioco, conquistando così la sua prima vittoria nel main draw degli Internazionali Bnl d’Italia.

Una prestazione perfetta quella di Mager che gli permette di accedere ai sedicesimi di finale dove dovrà affrontare Lorenzo Sonego, che oggi ha battuto Gaes Monfils in tre set, per 6-4 5-7 6-4, dopo due ore e quarantotto minuti di gioco.

(Foto da Instagram di Gianluca Mager)