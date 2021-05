Internazionali Bnl d’Italia, il sanremese Mager perde il derby azzurro contro Sonego

Sanremo. Gianluca Mager perde il derby azzurro contro Lorenzo Sonego agli Internazionali Bnl d’Italia.

Il sanremese, dopo aver battuto Alex De Minaur, oggi non è riuscito a superare il connazionale sulla Grand Stand Arena dopo un’ora e 27 minuti di gioco. Il tennista di Sanremo ha infatti ceduto in due set per 4-6 4-6 ai sedicesimi di finale del torneo in programma fino al 16 maggio al Foro Italico di Roma.

Finisce così l’avventura di Mager nella capitale d’Italia.

(Foto da Instagram di Gianluca Mager)