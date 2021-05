Internazionali Bnl d’Italia, il sanremese Gianluca Mager scende in campo contro Alex De Minaur

Sanremo. Gianluca Mager debutterà contro Alex De Minaur agli Internazionali Bnl d’Italia.

Il sanremese scenderà oggi in campo per affrontare l’avversario australiano nel match valido per i trentaduesimi di finale del torneo in programma fino al 16 maggio al Foro Italico di Roma.

La partita andrà in scena sul campo Pietrangeli.

(Foto da Facebook di Gianluca Mager)