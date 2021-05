Informazione e lavoro, Cgil ligure aderisce al presidio dei giornalisti a Genova

Genova. La Cgil ligure aderisce al presidio dei giornalisti che si terrà martedì 1 giugno a partire dalle 16 sotto la Prefettura di Genova.

La protesta è stata indetta per chiedere al Governo di «mantenere gli impegni assunti per sostenere il lavoro di chi ogni giorno produce informazione al servizio dei cittadini».

«Riconoscere ruolo e dignità professionale a giornaliste e giornalisti è importante sempre, ma nell’attuale contesto sociale in cui la quantità di informazione spesso surclassa la qualità, diventa un principio non più derogabile – dice la Cgil Liguria – Crisi editoriali e precariato diffuso continuano a falcidiare un settore strategico, del quale però la democrazia non può fare a meno; la Cgil ligure aderisce al presidio e sarà presente in Prefettura con una propria delegazione».