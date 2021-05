Incidenti in bici, soccorsi a Sanremo e Prelà

Sanremo. Mobilitazione di soccorsi per due ciclisti rimasti feriti nella tarda mattinata. Si tratta di una donna caduta in strada Senatore Ernesto Marsaglia, sulla strada per San Romolo, e di un uomo caduto nei pressi di Molini di Prelà. In entrambi i casi, al momento, non si conoscono le condizioni.

Per il ciclista ferito a Prelà si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso Grifo.