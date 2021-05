Incidente sull’Imperatrice, senza patente lo scooterista che ha travolto un uomo a Sanremo

Sanremo. Si era messo alla guida dello scooter della fidanzata, nonostante fosse senza patente, l’uomo che stamani ha travolto e ferito gravemente un pedone che stava attraversando la strada sulle strisce di corso Imperatrice, a Sanremo.

L’uomo ferito in modo serio è stato trasportato in elicottero al Santa Corona di Pietra Ligure. Stando a quanto ricostruito dalla polizia locale, intervenuta sul posto, il pedone avrebbe attraversato dopo che il conducente di una Mercedes, che viaggiava in direzione Arma di Taggia, si è fermato davanti alle strisce pedonali. In quel frangente, a velocità sostenuta, è arrivato lo scooterista che, invece di fermarsi, ha superato l’auto ferma e travolto il pedone.