Camporosso. Un anziano e la sua badante sono stati salvati in extremis, da un incendio che avrebbe potuto distruggere la loro abitazione, grazie all’intervento del vice comandante della polizia locale di Camporosso Luca Cerrano. E’ successo stamani, nel centro storico del piccolo Comune.

A causa dell’incendio divampato in un forno, dovuto probabilmente alla presenza di scatole di mangime per gatti in un vano, l’abitazione di un uomo di 88 anni e della sua badante di 52 anni rischiava di essere distrutta dalle fiamme.

Una cittadina si è accorta di quanto stava per accadere e ha avvisato il vice comandante, che è corso in ufficio a prendere un estintore per poi spegnere le fiamme.

A dar manforte a Cerrano, anche il vice sindaco Maurizio Morabito, che ha allontanato dall’abitazione la badante e l’anziano, mettendoli in sicurezza.

Sul posto sono accorsi anche i vigili del fuoco e un’ambulanza, che ha portato la 52enne in ospedale per un principio di intossicazione.