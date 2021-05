Imperia. La Uil Funziona pubblica ha una nuova sede in piazza Goito nel capoluogo. Il taglio del nastro nel pomeriggio di oggi alla presenza del segretario nazionale Uil Fpl Michelangelo Librandi.

«Una sede che grazie alle sue dimensioni è pronta ad accogliere i nostri iscritti anche in periodo di Covid – ha detto la segretaria provinciale interprovinciale Imperia/Savona Milena Speranza – che ci costringe a rivedere tutte le nostre modalità organizzative. Siamo contenti di poterla inaugurare oggi e di poter accogliere tante persone».

Foto 5 di 5









«Una giornata importante e di festa perché anche in un momento così difficile apriamo un ‘altra sede. Importante per la cittadinanza, in particolare per i nostri iscritti, per tutto il mondo della Sanità, del Terzo settore e della cooperazione», sottolinea Angelo Livrandi.

«Vuol dire che l’organizzazione è in crescita – puntualizza Mario Ghini segretario generale Uil Liguria – e che vuole essere vicina alle persone».

(Foto e video Christian Flammia)