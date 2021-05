Imperia. Con un gol di Poesio al 90′ consegna al Casale tre punti corsari che gli permettono di mantenersi relativamente lontano dalla zona play off. A secco l’Imperia che rimane fissata a metà classifica. Le reti tutte nel secondo tempo con gli ospiti in gol per primi, grazie al solito Poesio su rigore. Pareggia Grandoni per i nerazzurri e al 90′ la doppietta del centravanti casalese fissa il risultato.

PRIMO TEMPO Giglio in tribuna per squalifica insieme a Virga, la fascia da capitano va sul braccio di Capra

1’ inizio spumeggiante. Punizione per il Casale respinta Dani e l’Imperia risponde con un bel contropiede che si spegne in un nulla di fatto

10’ palla recuperata sulla trequarti da Grandoni che imbecca Di Salvatore: il suo tiro è alto

15’ dopo una partenza a razzo, i ritmi della partita sono un po’ calati

17’ bella discesa di Cocola che dopo l’ottimo stop salta anche Gandolfo ma è provvidenziale l’intervento di Scannapieco

27’ pallonetto delizioso di Lewandoski per Poesio ma il centrocampista non riesce a concludere. Ma era una buona occasione per i nerostellati.

32’ tentativo velleitario di Capra. Buon contropiede nerazzurro impostato da Gnecchi che ribaltava il campo per Malandrino prima del passaggio al numero 7.

37’ punizione di Poesio che arriva a Guida. Il centrale gira col mancino ma non centra la porta. Brivido per gli imperiesi

38’ primo giallo dell’incontro è per Gandolfo. Il terzino nerazzurro trattiene la maglia di Lewandoski che stava ripartendo

45’ proprio allo scadere, Gnecchi si invola in una bella azione personale. Il tiro però è debole e facile preda di Drago

SECONDO TEMPO

52’ tiro-cross di Poesio: palla larga non di molto e controllata da Dani

57’ SASSARI! Vicina al gol l’Imperia: imbeccata illuminante di Capra per Sassari che, in semirovesciata, impegna severamente Drago

58’ RIGORE PER IL CASALE. Grandoni e Scannapieco si fraintendono, il centrocampista interviene in scivolata in area su Colombi.

59’ POESIO REALIZZA! Dani intuisce la conclusione del numero 8 ma non riesce a respingere

76’ rasoterra dai 20 metri di Gnecchi e presa bassa facile di Drago

77’ buon cross di Capra, Sassari con una acrobazia la rimette dentro ma la palla viene spazzata

81’ fiondata di Sassari, Drago respinge con i pugni

82’ PAREGGIO IMPERIA! Bellissimo corner di Grandoni e l’attaccante segna sottoporta.

87’ buona occasione per il Casale. Cocola sfonda sulla sinistra ma non trova Franchini

90’ VANTAGGIO CASALE! Poesio a rimorchio batte Dani

PARLANO FIANI E GIGLIO

Matteo Fiani: «Uscire dal Ciccione sconfitti ci fa male. Siamo arrabbiati. Torniamo subito in campo, mercoledì e domenica, poi vediamo di arrivare al derby in uno stato migliore»

Capitan Giglio: «Loro hanno un’ ottima difesa che ha retto. Abbiamo preso due gol su disattenzioni. E’ sempre brutto perdere in casa e mercoledì dovremo già essere sul pezzo. Dobbiamo arrivare in forma al derby e tornare a gestire al meglio la palla».

IL TABELLINO

IMPERIA – Dani; Gandolfo (46’ Malltezi), De Bode, Scannapieco, Malandrino; Gnecchi, Grandoni, Martelli (70’ Cassata); Di Salvatore (54’ Sassari), Donaggio, Capra cap.. All.: Lupo

CASALE – Drago; Nouri, Fontana (81’ Lanza), Raso, Guida (67’ Mullici), Todisco cap., Romeo, Poesio, Colombi (69’ Franchini), Lewandoski (69’ Bettoni), Cocola (89’ Moolenaar). All.: Buglio

MARCATORI: 59’ rig., 90’ Poesio (C) , 82’ Cassata (I)

AMMONITI: Gandolfo (I), Romeo, Todisco, Raso (C)

ESPULSI: 82’ Lupo (all.Imperia)

NOTE: Recupero: 0’ nel primo tempo e 5’ nel secondo.

FOTO DI CHRISTIAN FLAMMIA