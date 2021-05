Sanremo. «Un’opera molto importante, a costo zero per la collettività, e un investimento intelligente che risponde ad una domanda in continua crescita in un territorio ricompreso tra Savona e Nizza che era rimasto tra i pochi sprovvisti di questo servizio». E’ il commento del sindaco Alberto Biancheri, a margine del sopralluogo di ieri dal cimitero comunale di Valle Armea, nell’area dove sorgerà quello che per ora sarà l’unico forno crematorio in provincia di Imperia. I lavori procedono abbastanza speditamente e dovrebbero terminare tra meno di un anno.

Le opere realizzazione del cosiddetto “tempio crematorio” sono eseguite dalla ditta “Giò Costruzioni” di Sanremo, che si è aggiudicata un progetto da quasi tre milioni di euro. L’onere del montaggio, della manutenzione e della conduzione non ricadrà però sulle casse municipali, in quanto si tratta di un “project financing” a carico del concessionario. Nelle casseforti dell’Ente entreranno, appunto, i denari della concessione, quantificati in 50.000 euro annui per un totale di 1.500.000 relativo alla durata complessiva della gestione (30 anni).

Il “tempio crematorio” sarà composto da due sale, quella del forno, interamente rivestita in pietra, e quella del commiato. Andrà sicuramente a valorizzare una zona, quella del lato esterno che da sulla via Armea, da tempo lasciata a se stessa. Verrà sfruttato in parte il sedime di un vecchio magazzino dismesso e in parte il piazzale. L’area sarà ampia 2.520 metri quadrati, di cui 700 per il solo fabbricato.

Un traguardo importante raggiunto dopo almeno 4 anni di un lungo e tormentato iter burocratico – aveva commentato ad inizio lavori il vicesindaco Costanza Pireri, assessore di riferimento per il settore Cimiteri – Sarà una risorsa importante per tutta la provincia, dal momento che chi vorrà cremare i propri defunti non dovrà più recarsi a Nizza o fuori dal Ponente ligure per accedere al servizio».