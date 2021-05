Imperia, una rondine “visita” la sala consiliare del Comune mentre è in corso una riunione

Imperia. Fuori programma in tarda mattinata nella sala consiliare del Comune dove era in corso una riunione: da uno dei finestroni aperti per il riciclo dell’aria è entrata, infatti, una rondine che ha trovato non poche difficoltà a uscire. Una persona presente l’ha filmata e pubblicato il video sui social.

Si spera che il volatile che nella tradizione popolare annuncia la primavera possa riguadagnare presto la libertà.