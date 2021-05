Imperia, Simone Vassallo: «Frecce Tricolori rinviate alla primavera 2022»

Imperia. Occorrerà attendere la primavera del 2022 per poter vedere sfrecciare le Frecce Tricolori nei cieli del ponente ligure. La nota ufficiale della Pan

«E’ spiaciuto dover rinunciare anche per quest’anno allo spettacolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale – il commento unanime di Aeroclub di Savona e della Riviera Ligure, Comuni di Alassio, Imperia e Laigueglia e ovviamente Riviera Airport – ma la decisione è stata presa per poter garantire uno spettacolo ancora più importante, abbattendo i rischi derivanti dall’emergenza sanitaria tuttora in corso.

La decisione, maturata nel corso di una riunione svoltasi nel tardo pomeriggio di ieri presso la sede dell’Aeroclub, è stata presa all’unanimità sulla base della possibilità di allargare l’evento ad un’altra città dell’estremo ponente ligure trasformando l’esibizione della PAN in una settimana di air show, tra prove e spettacolo, che interesserà l’intero ponente ligure: un evento mai visto prima

Quando si è profilata questa opportunità – proseguono i protagonisti dell’iniziativa – unita ai dubbi rispetto alle misure di sicurezza e alle limitazioni in termini di pubblico che avrebbero gravato sull’evento in autunno, è stato facile decidere e avviare subito le pratiche per poter rinviare la manifestazione alla prima quindicina di maggio 2022, quando speriamo di poter ragionare su aperture e disponibilità differenti, sia in termini di sicurezza, sia per quanto riguarda l’accessibilità alla manifestazione stessa da parte del pubblico.

Spiace dove attendere la primavera – il commento di Alessandro Betti, neo presidente dell’Aeroclub – eravamo pronti a partire con l’organizzazione e certi che avremmo fatto bene. Comprendiamo e condividiamo la decisione assunta dai Comuni nella convinzione che, quello che si prospetta per la primavera prossima, sarà un evento davvero unico. Personalmente, ma sono certo di far mio lo stato d’animo di tutto l’Aeroclub, non vedo l’ora di iniziare a delineare il nuovo progetto».

Da stamani gli uffici provvederanno a trasmettere gli esiti dell’incontro alle sedi preposte avviando contestualmente anche gli accordi per l’ampliamento e il rinvio della manifestazione.

Una comunicazione – aggiungono – sarà inviata anche al Sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè che è già stato coinvolto e interessato alla manifestazione e che ha prontamente garantito il massimo supporto.

Nel frattempo – la conclusione dai Comuni di Alassio, Laigueglia e Imperia – un grazie particolare va alla disponibilità e al costante supporto svolto in questi mesi dall’Aeroclub di Savona e della Riviera Ligure».

L’assessore alle Manifestazioni, ospite in collegamento streaming, conferma che anche le Vele d’Epoca sono a rischio, mentre sarebbe confermata la Notte Bianca di Porto Maurizio. Calendario in elaborazione.