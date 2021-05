Imperia. Un geyser che ha toccato un’ altezza di oltre 1o metri si è sviluppato stanotte, intorno alle 4, a causa della rottura di un tubo dell’acquedotto, sull’Aurelia a Porto Maurizio, all‘incrocio tra via Cascione e via De Tommaso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, personale di Rivieracqua, la polizia per regolare il traffico. L’erogazione dell’acqua è interrotta nelle vicinanze, disagi in tutto il quartiere di Ponente.

Nei giorni scorsi analoghi problemi si sono verificati in piazza Dante e davanti al cinema Imperia.