Imperia, respinta dal consiglio comunale la mozione antifascista di Fabrizio Risso

Imperia. Il consiglio comunale ha bocciato (solo 3 voti favorevoli) la mozione presentata dal capogruppo del Partito democratico Fabrizio Risso che chiedeva l’iscrizione della città nell’anagrafe antifascista istituita dal comune di Stazzema.

«Mi dispiace esprimermi contrariamente alla proposta anche perché considero Risso un gentiluomo. Ma il taglio che si vuole dare a questa mozione divide invece che unire. Questo Paese ha bisogno di unirsi. Non mi convince nemmeno per l’aspetto di mettere il proprio nome e cognome per considerarsi antifascisti. Troveremo il modo di riprendere lectio magistralis sui grandi temi e ne faremo una sul significato profondo dell’antifascismo», ha detto il sindaco Claudio Scajola che ha cercato di evitare il voto chiedendo a Risso di ritirare il documento.

La proposta ha compattato la maggioranza e l’opposizione di centrodestra formata dai consiglieri di Cambiamo e della Lega.

Risso ha fatto il bis, dopo essersi visto respingere la proposta d conferire la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre, decisione che aveva aperto le prime crepe nella maggioranza che sostiene il sindaco Scajola.

All’appello dell’esponente dem di sostenere una mozione «di tutti, in quanto fondata sull’antifascismo», il parlamentino ha risposto con un fronte di centrodestra ricompattato nel respingere la proposta.