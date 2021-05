Imperia, prende il via il corso online PNL neuro linguistic programming

Imperia. Sono aperte le iscrizioni per il corso di comunicazione efficace – PNL neuro linguistic programming con ottenimento di certificato finale dalla NLP society di Richard Bandler.

«Al giorno d’oggi è sempre più fondamentale per ogni attività economica promuovere al meglio i propri prodotti/servizi e il modo migliore è uno solo: ”comunicare meglio con i clienti attuali e potenziali”. La crescita personale e la crescita professionale dipendono sempre di più dalla capacità di fare la differenza sul mercato. La chiave è comunicare nel modo più efficace possibile con i potenziali clienti e nella vita quotidiana.

Frequentare un corso di comunicazione efficace darà fin da subito:

1) migliore capacità di comprendere al meglio gli interlocutori

2) migliore capacità di offrire soluzioni personalizzate con gli interlocutori

3) migliori risultati relazionali ed economici dalle interazioni con gli interlocutori

Oggi promuoversi e quindi fare marketing è fondamentale per ogni business e per fare un migliore marketing bisogna saper comunicare al meglio. Frequentare il corso di COMUNICAZIONE EFFICACE darà da subito conoscenze nuove da mettere in pratica per rendere la propria attività più unica, più riconoscibile e più profittevole. Ogni iscritto potrà seguire le lezioni da computer, tablet o cellulare grazie alla nostra piattaforma certificata che riuscirà a monitorare in modo preciso e dettagliato le presenze dei partecipanti. Il corso avrà una durata di 21 ore. L’orario e i giorni verranno scelti una volta raggiunte le 10 iscrizioni. Alla conclusione del verrà fornito il certificato della NLP society di Richard Bandler, uno dei fondatori della NLP» – fa sapere Cescot Confesercenti.

Per ulteriori informazioni contattateci al 0183 720040 (interno 4).