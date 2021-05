Imperia piange Alberto Carli, “agitatore culturale” e scrittore

Imperia. Imperia piange la morte, a soli 64 anni, di Alberto Carli. Carli, autore di poesie e testi teatrali si autodefiniva un «agitatore culturale» e aveva fondato l’associazione “Olivo Nero“.

Ex dipendente comunale, durante l’amministrazione del sindaco Luigi Sappa aveva diretto l’ ufficio Informagiovani del Comune in piazza Ulisse Calvi distinguendosi per aver condotto in prima persona alcune iniziative, come i corsi di teatro (mai più riproposti dalle amministrazioni successive) a favore dei ragazzi imperiesi, impegnandosi anche al di fuori dell’orario di lavoro.

Il funerale è fissato giovedì 20 maggio nella Concattedrale di San Maurizio a Porto.