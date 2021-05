Imperia, l’ultimo viaggio di Lucky il golden retriver vigile del fuoco

Imperia. «Ciao Lucky, buon ultimo viaggio», Rocco Tufarelli, il vigile del fuoco imperiese responsabile dell‘Unità cinofila regionale ha salutato così su Facebook il suo fedele Lucky il golden retriver che per molti anni lo ha affiancato in numerose missioni, tra le quali il terremoto dell’Aquila del 2009 e anche durante il Crollo del Molo Giano (Torre Piloti ) nel 2013 nel porto di Genova.

Lucky, che aveva ottenuto il brevetto di “vigile del fuoco” era stato premiato per due volte al concorso di Camogli per il suo coraggio.

«Lucky insieme a Rocco era in Prima Linea per fare il possibile , svariate le ricerche di superficie effettuate da entrambi , sempre in prima linea , sempre insieme. Lo salutiamo così dopo anni di onorato servizio .

Grazie Lucky per tutto ciò che hai fatto per la Comunità intera», lo ricordano i “colleghi” vigili del fuoco.