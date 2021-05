Imperia, l’ordine degli architetti rinnova il consiglio. Lista unica alle elezioni

Imperia. Gli oltre 400 architetti della provincia sono chiamati a rinnovare il consiglio dell’Ordine 2021-2025. Per la prima volta nella storia, i professionisti iscritti all’albo potranno votare online direttamente dal proprio studio. Sono anni, questi ultimi, di seria difficoltà anche per gli architetti che hanno visto calare drammaticamente il reddito professionale, ma per i quali oggi si aprono anche nuove opportunità e sfide: dal superbonus 110%, agli interventi di rigenerazione urbana, all’impiego dei fondi del PNRR.

Alle elezioni per il rinnovo del consiglio dell’Ordine si andrà con una lista unica composta da Paola Muratorio, Francesca Aiello, Chicco Alborno, Fausto De Luca, Mirko Lanteri, Raffaella Panizzi, Barbara Ramella, Roberto Rodriguez e Alessandro Risi, un mix tra gioventù ed esperienza.

«La nostra volontà- spiegano i candidati- è di fare diventare l’Ordine un luogo di discussione libero e informato, aperto alle amministrazioni pubbliche e ai cittadini, per dibattere sui temi ancora da risolvere e promuovere la cultura del progetto. La salvaguardia dell’ambiente, la cultura del bello ma soprattutto la creazione di un ambiente sempre più vivibile devono diventare parte del nostro modo di sentire quotidiano». Il primo turno per il voto è oggi, 5 maggio fino a domani, dalle 9 alle 17. Secondo turno 7,8,9,10,11 maggio e terzo turno 112,13,14,15,17 maggio stessi orari.

(Nella foto il consiglio dell’Ordine uscente con il presidente Andrea Borro)