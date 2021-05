Imperia. E’ stata riparata alle 22,28 di ieri la condotta idrica danneggiata in fondo a via Cascione che aveva riportato parte di Imperia ai tempi di guerra e siccità, con i cittadini costretti a rifornirsi dall’autobotte perché rimasti coi rubinetti a secco. Ad annunciare, in tarda serata, la fine del black out idrico è stato il sindaco Claudio Scajola, che ha voluto ringraziare «tutte le maestranze impegnate in questa giornata così complessa. Hanno lavorato senza sosta da stamattina su una rete molto vecchia (ha più di 70 anni), che ha reso l’intervento per nulla semplice».

Ad essere esploso, dando vita all’alba di venerdì ad un enorme geyser è stato un giunto vecchio di 70 anni, poi ricostruito in loco dai tecnici di Rivieracqua. Impossibile sostituirlo con un nuovo: sul mercato un pezzo di ricambio così d’antan non si trova. Un lavoro quasi chirurgico, si può definire, quello compiuto dai saldatori che nel riparare la condotta esplosa rischiavano di danneggiare una tubatura troppo vecchia e malandata per continuare a garantire, senza intoppi, l’approvvigionamento idrico in città. Il rischio di nuovi black out e di razionamenti, anche nell’immediato, purtroppo resta e anzi aumenterà nelle prossime settimane di pari passo con l’arrivo dei turisti delle seconde case e il conseguente aumento della pressione sulla rete idrica.

Oltre a ringraziare chi, ieri, ci ha messo una toppa, il sindaco si è rivolto ai suoi concittadini: «Grazie per la pazienza avuta anche ai tanti cittadini ed esercenti che hanno dovuto fare i conti con i disagi. Grazie ai presidi delle scuole per la collaborazione dimostrata. Abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità per limitare l’area interessata dalle chiusure e accelerare l’intervento di riparazione».

«C’è bisogno di investimenti importanti sulla nostra rete idrica, che dimostra ogni giorno di più i suoi limiti – ha concluso Scajola -. Lo ripeto ormai da due anni, l’ho detto quest’oggi anche al presidente della Regione in una videoconferenza che abbiamo avuto nel pomeriggio. Mi auguro che possano esserci a breve passi in avanti nella giusta direzione. Siamo davvero tutti stanchi di queste continue rotture».