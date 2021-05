Imperia, Joele Corigliano nuovo segretario provinciale dei Giovani democratici

Imperia. «Sono passati ormai sei anni da quando entrai a far parte dei Giovani democratici provincia di Imperia e oggi ne sono stato eletto segretario. Sono orgoglioso di quanto fatto finora nella scorsa segreteria guidata da Niccolò Grassano, che ringrazio per l’ottimo lavoro svolto e per lo spirito di appartenenza che lo ha contraddistinto», è il commento postato sul proprio profilo di Joele Corigliano poche ore dopo la sua elezione a segretario provinciale dei giovani dem.

«Nel congresso di stamane (ieri per chi legge ndr) ho parlato della giovanile di domani, delle mie idee e di ciò che voglio costruire. Ho parlato di ambiente, perché non deve essere solo un tema di facciata per la politica, ma deve essere inteso come un tema che riguarda la vita nel suo senso più puro del termine e deve essere altresì chiaro che parlare di ambiente oggi significa parlare di lavoro e sviluppo. Durante il mio intervento di candidatura ho anche sottolineato la necessità di essere credibili quando parliamo di disuguaglianze di genere. Dobbiamo far capire a tutte quelle giovani donne che là fuori si sentono di lottare in solitudine che Noi ci siamo, che siamo in queste battaglie al loro fianco».

«Infine ho parlato di diritti, dell’importanza del #ddlZan che dev’essere approvato il più in fretta possibile dal Senato, ho parlato di attività sul territorio, di fare rete con le altre associazioni e di rilanciare l’attività social.

Sono poi emersi altri temi importantissimi come quelli dell’immigrazione e dell’emigrazione, in una provincia, come quella di Imperia, che vede in entrambi i fronti numeri spaventosi. È arrivato per me il momento, dunque, di rimboccarmi le maniche e di farlo con tutte e tutti coloro che dentro e fuori ai Giovani Democratici sentono il coraggio di fare la differenza e la volontà di rispondere alla chiamata della responsabilità. Perché viviamo in un territorio in cui fare politica è difficile, restio al dinamismo, che spesso si muove in contrasto alle necessità delle nuove generazioni. Noi Millennials e GenZ abbiamo dimostrato che se vogliamo qualcosa riusciamo a farci sentire».

«Sembra passato tanto tempo da quando a 17 anni organizzai, assieme alle studentesse e agli studenti del mio liceo, una manifestazione per protestare contro il pessimo stato in cui si trovavano gli edifici scolastici nella nostra provincia o anche, banalmente, quando intervenni alla manifestazione dei Fridays For Future a Imperia nel settembre 2019. In quelle due occasioni noi giovani abbiamo dimostrato che la nostra voce conta e può ancora contare tanto. Per me questa rappresenta una nuova sfida che intendo affrontare lavorando al fianco di tutte le compagne e i compagni che fin qui mi hanno accompagnato nel mio percorso dentro ai Gd. Insieme sono convinto che ci faremo sentire e che verremo ascoltati perché se è vero, com’è vero, che il cambiamento parte dal basso, parte dal coraggio, allora quel cambiamento parte da Noi!»

(foto da Facebook)