Imperia. Un uomo di circa 50 anni è rimasto ferito in modo non grave cadendo dal proprio scooter in via D’Annunzio.

Secondo alcuni testimoni l’incidente sarebbe stato causato da un furgone che, svoltando, ha tagliato la strada allo scooterista.

A soccorrere l’uomo, un equipaggio della Croce Bianca di Imperia.

[Foto Christian Flammia]