Imperia. Vessilli della Palestina, cartelli, striscioni contro Israele, bandiere della Turchia di Erdogan, fanno da cornice al presidio organizzato oggi pomeriggio in piazza De Amicis dalla comunità islamica imperiese al quale ha aderito il centro sociale “La Talpa e l’Orologio“.

La manifestazione di protesta alla quale partecipano molti giovani immigrati di seconda generazione è “monitorata” dalle Forze dell’ordine.

«Come in tutto il mondo – dice il leader della comunità islamica imperiese Roberto Hamza Piccardo – gli uomini di buona volontà stanno protestando contro il massacro del popolo palestinese che sta avvenendo in queste ore. Tutte le persone che hanno a cuore la giustizia e la libertà dei popoli sono qua per protestare contro questa continua aggressione al popolo palestinese e fare pressione affinché possa cambiare qualcosa».

Roberto Raineri, esponente de La Talpa: «Siamo dalla parte degli oppressi contro oppressori, oggi si tratta di prendere una chiara scelta di campo. Oggi è importante affermare che c’è una guerra, dati i numeri dei morti che stanno a testimoniare chiaramente quello che sta accadendo. Vogliamo dire no alla guerra no all’ apartheid, siamo assolutamente contro».

(foto e video Christian Flammia)