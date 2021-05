Imperia, il ministro del Lavoro Andrea Orlando incontra i sindacati: focus sui frontalieri

Imperia. E’ prevista per questo pomeriggio la visita del ministro del Lavoro e Politiche Sociali Andrea Orlando presso il palazzo della Provincia. Lì, intorno alle 17, l’esponente del Partito Democratico e del governo Draghi, incontrerà le sigle sindacali per fare il punto sull’imminente rinnovo dell’accordo tra Italia e Monaco relativo al lavoro transfrontaliero. Una convenzione internazionale di fondamentale importanza per equiparare le condizioni di lavoro tra i frontalieri italiani e francesi, il cui aggiornamento è stato seguito anche dal consigliere regionale Dem ed ex sindaco di Ventimiglia Enrico Ioculano.

Di origini Spezzine, il ministro Orlando – già all’Ambiente e poi alla Giustizia – si troverà ad affrontare le richieste dei sindacati imperiesi in tema di occupazione. Da sempre il Ponente ligure è maglia nera in materia di lavoro: un quadro già complesso che si è aggravato con l’avvento della pandemia.