Imperia, Garibbo replica a Fossati: «Mie dimissioni politiche, amministrazione non considera le nostre idee»

Imperia. «Leggo fantasiose interpretazioni del vice sindaco Giuseppe Fossati in merito alle mie dimissioni da capo gruppo di Area Aperta. Al riguardo, non è da me alimentare polemiche, tengo però a precisare per onesta’ intellettuale. Le parole del vicesindaco liquidano le mie dimissioni in modo frettoloso e, mi permetto di dire, superficiali». L’ex capogruppo di Area Aperta Vincenzo Garibbo replica al vicesindaco Giuseppe Fossati a proposito delle sue dimissioni da capogruppo.

«Le motivazioni delle mie dimissioni -prosegue Garibbo – sono politiche più che personali, come si evince benissimo dalla lettera che, a maggioranza, anche i miei colleghi di coalizione, e mi rammarico, mi hanno impedito di esporre all’interno dell’aula consiliare. L’operato di questa amministrazione più volte ha amareggiato il gruppo non prendendo in considerazione le nostre aspettative e idee, che erano in sostanza quelle della comunità. Una spiegazione così è sufficientemente chiara per motivare le mie dimissioni da capogruppo? Mi auguro di sì».

Leggi anche consiglio comunale Imperia, Vincenzo Garibbo si dimette da capogruppo di “Area Aperta”: scossa alla maggioranza Scajola

Anche per il vicesindaco, di cui ho il massimo rispetto, che forse data la sua carica all’interno dell’amministrazione non poteva che esprimere un rammarico di circostanza con un semplice “mi dispiace” e accennando a “motivazioni più personali che politiche”. Sminuiscono un gesto che ha un significato diverso e che è anche il frutto del continuo disinteresse dello stesso nei confronti delle aspettative del gruppo Area aperta. “Age quod agis, Quello che fai fallo bene”, dicevano i latini, e io ho sempre cercato nel mio percorso lavorativo e politico di farlo bene», conclude Garibbo.

Intanto “Area Aperta” ha provveduto a nominare un nuovo capogruppo, si tratta di Orlando Baldassarre.