Imperia, fuga di gas causa esplosione

Imperia. Una fuga di gas ha causato un esplosione che ha provocato non pochi grattacapi ai residenti di un appartamento al primo piano di una palazzina di via Paglieri. E’ successo stamane verso le 10 e il sinistro si sarebbe verificato in cucina.

Fortunatamente non ci sono stati feriti e i danni sono relativamente contenuti, vista la dinamica. Sarebbe stato scardinato solo qualche infisso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dal Comando provinciale.