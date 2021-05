Imperia, fa “strike” di pilastri con l’auto inseguito e bloccato dai carabinieri

Imperia. Con la sua auto è andato a sbattere contro il marciapiede di piazza De Amicis davanti al Comando provinciale della Guardia di Finanza facendo “strike” dei pilastri di delimitazione abbattendone 3 e rischiando di investire i pedoni.

I carabinieri della stazione di Imperia, però, mentre stavano recandosi a svolgere il servizio di ordine pubblico per la manifestazione organizzata a sostegno della Palestina hanno assistito al sinistro e, nonostante l’autista non si fosse fermato e tentasse di fuggire alla vista dei carabinieri è stato bloccato a seguito di un inseguimento a piedi all’altezza della Spianata dopo aver percorso via Des Geneys.

Nel frattempo, infatti, alcune persone presenti nei locali si erano appuntanti il numero di targa fornendolo ai militari. I carabinieri hanno, quindi, fermato il veicolo in Spianata Borgo Peri dopo un breve. L’uomo, un 40nne è apparso essersi messo alla guida in stato di ebbrezza.

Non è la prima volta che i pur pesanti pilastri che raffigurano delle bitte vengono abbattuti da auto in transito in piazza de Amicis.

(foto Flammia)