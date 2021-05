Imperia. In occasione della Giornata internazionale dei bambini scomparsi stamattina gazebo informativo della polizia di Stato in piazza Serra a Porto Maurizio. Il materiale distribuito riguarda anche il fenomeno del cyberbullismo e della violenza di genere.

Presente il questore Pietro Milone: «Sono giornate importanti per sensibilizzare le persone su argomenti che purtroppo sono all’ordine del giorno. Noi siamo qui per dare una mano alla gente a reagire a determinate forme di violenza e siamo sempre ben disposti ad accogliere le persone che devono lanciare un grido di allarme, noi siamo qui per ascoltarli».

Nell’intervista il commissario della questura del capoluogo Maria Livia Suppa illustra le modalità per interagire anche attraverso apposito app come YouPol con la poliza di stato. Stasera, dalle 16 alle 18.30 punto informativo in piazza San Giovanni a Oneglia.