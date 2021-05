Imperia, corsa contro il tempo per salvare le Vele d’Epoca 2021

Imperia. Si è riunita oggi pomeriggio, l’Assemblea di Assonautica Imperia per l’approvazione del bilancio consuntivo 2020 e per formalizzare ai soci le dimissioni del Presidente Enrico Meini che hanno avuto, come da statuto, la conseguente decadenza del Consiglio direttivo stesso.

Per superare l’attuale fase di stallo gestionale e di difficoltà finanziaria dovuta al perdurare della pandemia Covid 19, l’Assemblea propone ad Assonautica Nazionale il commissariamento della sezione di Imperia al fine di procedere con la nomina dei nuovi vertici e di salvaguardare così la possibilità di procedere all’organizzazione delle Vele d’Epoca 2021.