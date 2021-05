Imperia-Casale, i convocati da mister Lupo

Imperia. Vigilia di Imperia-Casale, recupero della 30° giornata di Serie D girone ‘A’. Al ‘Nino Ciccione’ è tutto pronto e domani le squadre scenderanno in campo alle ore 15:00. La partita sarà visibile sulla pagina Facebook ‘ASD Imperia 1923’ e verrà trasmessa in cross-posting anche sulla pagina ufficiale ‘Lega Nazionale Dilettanti’ che conta 421.000 followers. Una bella vetrina per le due contendenti e per la nostra città.

A dirigere l’incontro sarà il signor Alessandro Silvestri, della sezione Roma 1, coadiuvato da signori Niroy Emilio Gookooluk (di Civitavecchia) e Lucio Magherini (di Prato). Per la partita di domani, Mister Lupo ritrova De Bode ma dovrà fare a meno degli squalificati Giglio e Virga. All’ultimo momento è giunta anche l’indisponibilità di Pietro Minasso, che si aggiunge ai lungodegenti Calderone e Travella. Mentre ritrova la chiamata tra i grandi, il classe 2003 Luisi.

Ecco i 21 scelti dall’allenatore:

PORTIERI – Dani, Palmieri, Trucco, DIFENSORI – Scannapieco, De Bode, Malandrino, Fazio, Gandolfo, Luisi, CENTROCAMPISTI – Grandoni, Gnecchi, Martelli, Malltezi, Sancinito, Fatnassi, Kacellari, ATTACCANTI – Capra, Donaggio, Di Salvatore , Cassata, Sassari.