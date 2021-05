Imperia, Brunetto e Riolfo visitano il carcere: «Impegno per maggiore sicurezza sanitaria»

Imperia. «Con la visita di stamane alla Casa Circondariale di Imperia stiamo completando, come Lega, la visita in tutti i carceri della Liguria. Oggi abbiamo valutato, durante il proficuo incontro con il direttore della struttura e il comandante della Polizia Penitenziaria, quelle che sono le esigenze da risolvere e le istanze da portare avanti per una maggiore sicurezza, in particolare sanitaria, dell’istituto di pena imperiese.

Ribadiamo il nostro impegno di consiglieri regionali, anche in qualità di presidente e commissario della II commissione regionale Salute e Sicurezza sociale, per una risoluzione delle principali problematiche affrontate».

Lo hanno dichiarato i consiglieri della Lega Brunello Brunetto (presidente II commissione Salute e Sicurezza sociale) e Mabel Riolfo (commissario II commissione Salute e Sicurezza sociale).