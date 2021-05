Imperia, alla Camera di Commercio arriva il ministro del Turismo Massimo Garavaglia

Imperia. Domenica 16 maggio alle 11,30 il ministro del Turismo, onorevole Massimo Garavaglia, sarà presente nella sede di Imperia della Camera di Commercio Riviere di Liguria per un incontro con i vertici dell’ente camerale, le categorie economiche e i sindaci del territorio.

L’incontro, che si svolgerà nella sala Auditorium limitata nella capienza per rispettare le disposizioni anticovid, è a invito ed è riservato ai presidenti e direttori delle associazioni di categoria e ai sindaci dell’Imperiese.

A fare gli onori di casa il presidente della Camera di Commercio, Enrico Lupi: «La visita del ministro Garavaglia – sottolinea Lupi – rappresenta un’importante opportunità per portare all’attenzione del governo le criticità del

territorio e le istanze delle imprese attraverso la voce delle associazioni di categoria. Imperia, così come le altre realtà a vocazione turistica, ha risentito in maniera devastante degli effetti della pandemia: ora c’è bisogno di ripartire, di mettere in campo tutti gli strumenti a disposizione per dare sostegno al settore in modo da affrontare la stagione estiva nel miglior modo possibile». «L’incontro con il Ministro – conclude – servirà a presentare la situazione attuale e a focalizzare i punti che necessitano di intervento».