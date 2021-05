Imperia, al campetto di via Gibelli i vigili interrompono partita di basket

Imperia. Continua ad essere terra di nessuno e a creare problemi il campetto di via Gibelli alle ex Ferriere: nella prima mattina di oggi i vigili hanno interrotto una partita di basket dopo essere stati chiamati da alcuni residenti che disturbati non riuscivano a dormire. «Erano tutti adulti, non si trattava di ragazzini, finché no si risolve qusta querelle è impossibile riposare in questo quartiere».

Il campetto è teoricamente chiuso ma i frequentatori abusivi entrano da un buco nella rete che i vigili hanno provveduto a fettucciare alla buona con del nastro biancorosso.

Si è sempre in attesa, infatti, che la Provincia proprietaria del campetto formalizzi l’accordo col Comune che dovrebbe, poi, riaffidarlo alla associazione Ag@ (Genitori Attivi) per le proprie attività, ponendo fine all’utilizzo non regolamentato degli ultimi mesi.