Imperia, affreschi illuminati: il sindaco Claudio Scajola fa la sorpresa ai consiglieri

Imperia. Il sindaco Claudio Scajola durante il suo intervento dell’altra sera in consiglio comunale parlando di gemellaggi in riferimento all’affresco di Cesare Ferro che rappresenta i personaggi imperiesi che hanno fatto la storia aveva chiesto ai consiglieri «di rimanere in aula ancora per 3 minuti dopo lo scioglimento della seduta».

L’invito ha suscitato curiosità, immediatamente soddisfatta alla fine della riunione: si è fatto buio in sala esi sono illuminati gli affreschi.

Trascorsi i 3 minuti dall’emiciclo si è sollevato un applauso bipartizan.