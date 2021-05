Il sindaco Claudio Scajola annuncia il “Recovery Imperia”, in arrivo 20 milioni di euro

Imperia. Prima del Consiglio comunale si è tenuta una seduta straordinaria della giunta che ha approvato l’aggiornamento del Piano triennale dei Lavori Pubblici.

Al suo interno è stato inserito uno schema di interventi con il quale il Comune di Imperia intende partecipare al Bando del ministero dell’Interno, pubblicato lo scorso 2 aprile, che prevede contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana. Questo schema, che il sindaco Claudio Scajola ha definito il “Recovery Imperia”, contiene 11 opere ed è suddiviso in 5 linee di intervento: scuola, sport, cultura, mobilità sostenibile, residenza pubblica.

Gli interventi ammontano a circa 20 milioni di euro, che è l’importo massimo previsto per un comune capoluogo di provincia. Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 4 giugno 2021.

SCUOLA: Messa in sicurezza delle scuole di Via Gibelli e ristrutturazione dell’edificio di Piazza Ulisse Calvi

SPORT: ristrutturazione dei capannoni del Prino ad uso sportivo; ristrutturazione della Palestra Maggi; realizzazione di un’area dedicata agli sport all’aperto in zona San Lazzaro;

CULTURA: ristrutturazione del Polivalente; riqualificazione dell’Ex Salso; restauro delle aree del Teatro Cavour escluse dai lavori in corso;

MOBILITÀ SOSTENIBILE: realizzazione di una rete ciclabile cittadina; sistema di trasporto pubblico ecologico e intelligente lungo il percorso ciclo-pedonale;

RESIDENZA PUBBLICA Riqualificazione delle “Case Parcheggio” di Via Airenti a Piani