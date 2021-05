Il ministro Massimo Garavaglia domenica a Imperia per gli Stati generali del turismo

Imperia. Arriverà domani mattina nel capoluogo dopo essere stato a Loano. Alle 11 il ministro del Turismo Massimo Garavaglia incontrerà i giornalisti all’ingresso dell’Auditorium della Camera di Commercio nel quale, mezzora dopo, si terrà il convegno dal titolo “Stati generali del turismo in provincia di Imperia“.

Saranno 80 gli invitati che potranno partecipare in ossequio ai rigidi protocolli anti covid: tutti i sindaci della provincia o loro delegati e i rappresentanti delle categorie produttive.

Spiega il deputato ventimigliese Flavio Di Muro, responsabile dell’organizzazione dell’evento: «Sarà un momento importante per la nostra provincia che poggia gran parte del proprio Pil sul turismo. Come Lega abbiamo voluto il ministero del Turismo e Massimo Garavaglia si sta dimostrando persona capace e competente come ho avuto modo di rendermi personalmente durante il mandato parlamentare lavorando al suo fianco . Dal confronto con le le categorie potranno emergere proposte per superare le problematiche che ci sono anche grazie alla possibilità di elaborare progetti e ottenere finanziamenti. L’obiettivo è far contare sempre di più questa provincia a Roma».

Terminato il convegno il ministro Garavaglia si recherà in calata Cuneo per salutare i militanti della Lega riuniti presso il gazebo. Seguirà il pranzo in un locale sul porto.