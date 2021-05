Il “Comitato Pat” contro il taglio dei pini in via Nino Bixio

Sanremo. Scrivono dal Comitato Pat: «Il Consiglio Comunale ieri ha approvato il Nuovo Regolamento del Verde senza ammettere nessuna delle nostre osservazioni, che il consigliere Rizzo aveva condiviso e portato nella commissione presieduta dal Geom. Giorgio Trucco. Siamo delusi e preoccupati visto che gli Uffici comunali preposti seguitano nella pratica di non pubblicare gli atti relativi agli interventi sulle alberature. È il caso di via Nino Bixio che dopo il crollo del pino si è proceduto con l’abbattimento di due pini avvisando la cittadinanza con una delibera per divieto di sosta per generici lavori di manutenzione e cartelli scritti con il pennarello».

Continua la nota stampa «Sottolineiamo che invece di abbattere alberi semplicemente perché sono inclinati vogliamo che vengano indagate le cause e le responsabilità dei crolli, a partire da quest’ultimo fino a quello di qualche anno fa in corso Imperatrice. Vogliamo sapere perché non avevano più radici e di chi è la responsabilità di mantenere gli alberi completamente incementati a terra con impermeabilizzazione fino al colletto, ignorando che la pratica porta il fusto a marcire e l’albero al crollo»